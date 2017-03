Sepcile - din nou in trend

Sapca nude

Daca ma pui sa aleg o sapca preferata, as alege doua modele: una neagra si una nude.

Sapca in tonuri naturale este, cel mai probabil, tipul de sapca care se potriveste oricareia dintre noi. Iti recomand sa-ncerci sa o porti cu o rochie cu croi bodycon tot in tonuri nude sau in combinatia fusta midi in clos – tricou – tenisi.

Sapca nude: 32,90 lei