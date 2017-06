Salopetele de vara se gasesc in sute de modele. Avem salopete de vara scurte si avem salopete de vara lungi. Avem salopete de vara skinny si avem salopete de vara evazate.

Sunt salopete de vara elegante, sunt salopete de vara casual si sport. Cu imprimeuri sau intr-o singura culoare. Si cate si mai cate modele care asteapta sa faca vara mai frumoasa oricarei le poarta.

Eu mi-am achizitionat deja salopeta de vara. Este scurta si cu imprimeu floral, desi inima mea tanjeste de ceva timp dupa un model din denim. “Greseala” mea este ca am rasfoit magazinele online si am vazut atatea modele care mi-au incantat privirea incat nu stiu la care sa ma opresc. Parca as vrea si o salopeta de vara din catifea, dar si una eleganta, alba.