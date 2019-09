Un trend mereu în tendințe: 7 rochii animal print pentru un look rebel

Rochiile animal print sunt foarte populare și vor rămâne, probabil, pentru totdeauna în lista de tendințe. Iată câteva modele care ne-au atras atenția.

Modelele animal print sunt la mare căutare - pe încălțăminte, pe genți sau poșete, pe diverse accesorii, dar mai ales la rochii. Acestea sunt item-uri care trebuie să fie neapărat în garderoba fiecăreia dintre noi. Pe lângă faptul că arată grozav, acestea sunt și ușor de purtat, impunându-se ca o adevărată fashionistă - undeva la limita dintre periculos, chic, sofisticat și sălbatic. Ca să arăți cât mai bine, este ideal să completezi ținuta cât mai discret ca să nu încarci aiurea totul. Pentru că piesa de rezistență va rămâne însăși rochia.

Rochie scurtă animal print

Dacă îți plac rochiile animal print, atunci aceasta de la Next este cu siguranță una care să se potrivească cerințelor tale. Într-o combinație maro-negru care imită aspectul de leopard este stil casual și are croială dreaptă cu decolteu rotund. Lungimea este midi, mânecile scurte și închiderea se face cu nasture la spate.

O poți comanda aici

Rochie animal print cu nasturi

O altă rochie stil animal print care ne-a atras atenția este una într-un maro coniac foarte plăcut la vedere. Imitând look-ul anilor ‘50, aceasta este puțin office și are o croială cambrată care pune în evidență orice siluetă. Lungimea mini și decolteul în V îi conferă un aspect seducător, iar mânecile scurte o fac ideală de purtat și în sezonul cald. Ca detalii se remarcă fenta cu nasturi.

O poți comanda aici

Rochie mulată animal print

Confecționată din catifea, am dat peste o rochie strâmtă animal print, una care are mânecile lungi și un design sexy pentru că stă mulată pe corp. Aceasta are și șliț senzual pe picior, pentru a conferi un aspect misterios. Obții cu ușurință un look irezistibil.

O poți comanda aici

Rochie animal print cu guler

Unul dintre cele mai frumoase modele de rochii cu animal print este una tot de la Next. Casual, aceasta are forme geometrice și place mai ales pentru gulerul ascuțit cu decupaj în V. Din material sintetic, este o combinație între negru și bronz, cu un model asimetric. La manșete are închidere cu nasturi.

O poți comanda aici

Rochie cu ciucuri animal print

O rochie animal print care te scoate în evidență și te ajută să pășești încrezătoare. Rochia cu print leopard este prevăzut cu ciucuri și confecționată dintr-un material subțire ca de voal. Cu croială lejeră, talia ușor încrețită și decolteul rotund, aceasta are și mâneci bufante care îi asigură un aspect fain. Inserțiile de tull fin o fac cu siguranță uimitoare.

O poți comanda aici

Rochie animal print petrecută

O rochie de zi animal print, din voal și cu volănașe pentru o apariție fără anonimat. Cu decolteu în V și cu cordon detașabil, aceasta este crem și are la bază material vaporos. Modelul petrecut, faptul că se leagă în talie cu cordon detașabil și croiala confortabilă o fac perfectă pentru plimbări. Se poate purta atât cu încălțăminte sport, cât și cu una eleganță.

O poți comanda aici

Rochie în cloș animal print

Fără mâneci, această rochie animal print se potrivește mai ales în sezonul cald și se poate purta și ca ținută elegantă când se impune un dress-code. Materialul alb-negru fin la atingere face rochia tare plăcută și feminină, iar în talie are un cordon ce nu este detașabil. Aceasta are decolteu în V petrecut și în partea de jos un model colorat în roșu.

O poți comanda aici

foto: By triocean, Shutterstock