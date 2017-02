Chiar si in momentele linistite, distragerea atentiei este foarte la indemana: fie ca esti tentat sa-ti verifici profilul de Facebook sau sa prinzi din urma cele mai recente stiri. A ramane atent la raspunderile pe care le ai poate fi o sarcina dificila, dar gradul de dificultate creste atunci cand sunteti inconjurati de factori care va distrag atentia in mod constant.

Din fericire, capacitatea de concentrare se manifesta exact ca un muschi. Cu cat il antrenezi mai mult, cu atat devine mai puternic. Iata cateva modalitati eficiente prin care va puteti antrena concentrarea:

1. Incepeti printr-o evaluare obiectiva a concentrarii

Inainte de a incepe procesul de imbunatatirea a acestei capacitati mentale, evaluati-va cat se poate de obiectiv nivelul mental la care va aflati. Observati cat de dificil va este sa ramaneti constant asupra unei activitati, cat sunteti de tentat sa visati cu ochii deschisi sau cat de usor va mobilizati asupra unui scop pe care vi l-ati propus.

Aplicati cateva strategii care va vor ajuta sa reduceti la minimum sau sa eliminati complet acesti factori interni. Asigurati-va ca sunteti odihnit inainte sa incepeti activitatea si emiteti ganduri pozitive pentru a lupta contra anxietatii si grijilor. In cazul in care va surprindeti mintea ratacind spre ganduri care va distrag, concentrati-va in mod constient asupra prioritatii avute.

3. Concentrati-va pe un singur lucru pe rand

O modalitate sa va imbunatatiti concentrarea mentala este sa va folositi de cele mai multe dintre resursele pe care le aveti la dispozitie. Opriti-va din a face mai multe lucruri in acelasi timp si acordati intreaga voastra atentie asupra unei singure activitati.

foto interior si prima pagina: Fulltimegipsy , Shutterstock