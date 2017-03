Reprezentantii Edeka, un supermarket din Germania, au realizat un filmulet foarte scurt care vine cu un puternic impact emotional. Clipul se numeste Eatkarus si spune povestea unui baietel (Joseph Harmon), care viseaza sa zboare si sa descopere semnificatia alegerilor alimentare.

Acest spot publicitar este inspirat de mitul grecesc al lui Icar si Dedal, a caror evadare din labirintul din Creta a fost posibila doar cu aripi realizate din pene si lipite cu ceara.

Povestea lui Eatkarus arata cum baiatul traieste intr-un mediu nepotrivit pentru el, in care majoritatea oamenilor sunt obezi. De la fereastra casei lui, copilul vede o pasare si incepe sa viseze la libertate si la o viata in care ar putea sa zboare. In munti, el descopera secretul pasarii.

foto interior si prima pagina: captura Youtube