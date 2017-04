Aceste sfaturi minunate de viata vin de la nimeni alta decat Marilyn Monroe, o femeie care a trecut prin atat de multe momente dificile in viata... insa de fiecare data s-a ridicat singura si a mers mai departe. A luptat pentru isi hrani sufletul si pentru a fi fericita.

1. Eu cred ca totul se intampla dintr-un motiv. Oamenii se schimba astfel incat tu sa poti invata sa renunti la ei, lucrurile merg prost pentru ca tu sa le apreciezi atunci cand merg bine, tu crezi minciuni pentru ca in cele din urma sa inveti sa nu ai incredere in nimeni in afara de tine si, uneori, lucrurile bune se destrama pentru ca lucrurile si mai bune sa se adune la un loc.

2. E mai bine sa fii nefericit de unul singur, decat cu cineva.

3. Invata din ziua de ieri, traieste in ziua de azi si spera pentru ziua de maine.

4. Daca ai de gand sa fii o persoana cu doua fete, cel putin una dintre ele fa-o sa fie draguta.

5. Suntem cu totii niste stele si meritam sa stralucim.

6. Sunt egoista, nerabdatoare si un pic nesigura. Fac greseli, sunt de necontrolat si uneori sunt greu de manevrat. Dar daca nu poti sa ma stapanesti in cele mai rele momente ale mele, atunci e al dracu' de sigur ca nu ma meriti in cele mai bune momente ale mele.

7. Invata sa fii mereu tu insati, ai incredere in tine si pastreaza-ti individualitatea.

8. Ar trebui sa incepem sa traim inainte sa imbatranim. Teama este stupida. La fel si regretele.

9. Sa vrei sa fii altcineva este pur si simplu o pierdere de timp.

10. O femeie nu trebuie sa astepte ca barbatul sa construiasca o lume perfecta pentru ea, ci trebuie sa invete sa traiasca asa cum isi doreste.

11. Femeilor care cauta sa fie egale cu barbatii le lipseste ambitia.

12. Nu am pacalit niciodata pe nimeni. Am lasat oamenii sa se pacaleasca singuri. Ei nu s-au deranjat sa afle cine si ce eram eu. In loc de asta, ei au inventat un personaj pentru mine. Nu m-am contrazis cu ei. Era evident ca ei iubeau pe cineva pe care eu nu il iubeam.

13. Cat de gresit este din partea unei femei sa se astepte ca barbatul sa ii construiasca lumea pe care si-o doreste, decat sa si-o creeze singura!

14. Succesul ii determina pe atat de multi oameni sa te urasca. Mi-as fi dorit sa nu fie asa. Ar fi fost minunat sa te poti bucura de succes fara sa vezi invidia in ochii celor din jurul tau.

15. Imperfectiunea este frumusete , nebunia este geniu si este mai bine sa fii absolut ridicol decat sa fii absolut plictisitor.