Specialistii sunt de parere ca delicioasele vinete reprezinta alimentul potrivit pentru zilele caniculare, datorita continutului foarte mare de apa. In aceasta perioada, nutritionistii ne sfatuiesc sa recurgem la consumul salatei de vinete, atat pentru potolirea foamei, cat si a setei.

Legumele sunt bogate in fibre, dar foarte sarace in grasimi. Aceste legume sunt indicate si in alimentatia persoanelor care vor sa tina cure de slabire, datorita numarului mic de calorii (circa 20 de calorii la 100 g)

Pentru detoxifiere: puneti intr-o cratita 30 g de cubulete din vinete si o jumatate de litru de apa rece. Fierbeti zece minute, apoi lasati la infuzat inca pe atat.

foto interior si prima pagina: Korelidou Mila Shutterstock