Vitamina A intarzie aparitia ridurilor si le reduce daca acestea au inceput sa apara deja. Atenueaza petele maronii si netezeste aspectul de piele iritata. De obicei, gasesti vitamina A uleioasa in cremele hidratante de noapte, pentru ca soarele inactiveaza multe forme ale acestei vitamine.

Odata cu inaintarea in varsta, vitamina A uleioasa te ajuta in mai multe moduri, scrie Health.howstuffworks.com. In primul rand,care lupta impotriva efectelor radicalilor liberi. Lotiunile, gelurile si cremele pe baza de vitamina A uleioasa reduc deteriorarea tenului cauzata de expunerea la soare. In plus, incetineste imbatranirea pielii pentru ca actioneaza ca un exfoliant care reduce liniile fine si ridurile. Vitamina A uleioasa atenueaza, de asemenea, cearcanele, fiind mai eficienta decat vitamina K.

foto interior si prima pagina: karelnoppe, Shutterstock