Daca ochii sunt fereastra sufletului, atunci sprancenele sunt rama ferestrei. Sprancenele pot spune foarte multe despre caracterul nostru; pe BrightSide am gasit mai multe informatii despre forma sprancenelor si modul in care aceasta poate defini personalitatea unui om.

Spune-mi ce forma au sprancenele tale si iti voi spune tot ce vrei sa stii despre tine

Sprancenele obisnuite

foto Olena Yakobchuk, Shutterstock

Sprancenele de latime medie implica un angajament fata de valorile traditionale si integritatea caracterului. In acelasi timp, esti foarte linistita, oferi cele mai bune sfaturi, ai un suflet incredibiil de bun si intotdeauna ai grija de oamenii din jurul tau.

Sprancenele foarte lungi

foto kiuikson, Shutterstock

Daca ai sprancene lungi atunci esti o persoana foarte puternica, care poate rezista la orice stres si obstacol. Esti foarte sociabila, prietenoasa si foarte atenta cu persoanele cu care intri in contact. Pe plan sentimental, in momentul in care te indragostesti iti pui sufletul pe tava.

Sprancenele scurte

foto: Irina Bg, Shutterstock

Esti o persoana foarte atenta la detalii si esti obisnuita sa iti faci planuri indiferent de situatia in care te afli deoarece nu iti place sa fii luata pe nepregatite. Nu iti place sa auzi oamenii plangandu-se de problemele pe care le au si faci tot posibilul sa ii incurajezi. Niciun obstacol nu este imposibil de trecut pentru tine.