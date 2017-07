In multe cazuri, poti corecta varsta apeland la o masura mai mult decat simpla, schimbandu-ti coafura sau culoarea parului. Sau renuntand la unele produse de machiaj, care pun in evidenta nu doar frumusetea naturala, ci si ridurile. Cateva dintre aceste trucuri sa arati mai tanara le-am pus si eu in aplicare.

Fa-ti breton

Ai avut vreodata breton? Daca nu, e timpul sa faci o schimbare de look. Una binevenita. Bretonul ascunde fruntea usor ridata si ii da fetei un aer incredibil de tineresc. Daca ai fata lunga, aceasta tunsoare incadreaza armonios fizionomia. Trebuie sa stii ca bretonul lung nu se potriveste oricui, dar cel scurt se asorteaza cu orice trasaturi ale fetei.

Chiar daca aduc un plus de eleganta si dau impresia de lux, lucrurile stralucitoare, fie ca vorbim de haine, incaltaminte si machiaj, adauga ani in plus.

