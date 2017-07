Prin lista mea de Facebook circula un citat foarte frumos cu o lectie de viata extrem de importanta; citatul ii apartine lui Tudor Chirila, unul dintre cei mai apreciati cantareti din Romania si suna cam asa:

"Oamenii ajung sa se simta vinovati ca se odihnesc. Ca se opresc la sapte seara din lucru si n-au apucat sa termine ce si-au propus peste zi. Dar de ce n-au terminat? Pentru ca si-au propus mai multe lucruri decat ar fi putut ei sa faca. De ce si-au propus mai multe lucruri decat ar fi putut sa faca? Pentru ca societatea le da senza­tia ca ceilalti oameni fac mai multe lucruri decat ei.

De ce toti au sentimentul ca ceilalti fac mai multe lucruri decat ei? Pentru ca au 5.000 de prieteni pe Facebook, iar pe wall-ul lor apare ca fiecare dintre ei are succes. Dar fiecare are succes o data pe an. Numai ca, fiind 5.000, el vede in fiecare zi ca unul are succes. Si e frustrat ca n-are si el succes in fieca­re zi. Uitand sa se gandeasca la ceilalti 4.998 ca el, care nu au succes. Unde ajungem asa?"

Ce trebuie sa intelegem este ca momentul nostru este ACUM. Viata noastra este ACUM. Tot ce s-a intamplat in trecut nu mai conteaza, iar despre viitor nici macar nu avem habar. Tot ce ne tine intr-o viata pe care nu vrem o sa traim este o inchisoare creata de propria noastra minte.

Am adunat cateva sfaturi eficiente care sa te ajute sa intelegi mai bine viata ta si sa traiesti asa cum iti doresti:

1. Fa-ti o lista cu lucrurile pe care vrei sa le faci si apuca-te de ele. Vei muri intr-o zi, insa inainte de a o face vei experimenta cat mai mult din aceasta lume.

2. Fa-ti timp pentru ce te face fericita. Fa-ti timp sa calatoresti, sa iubesti, sa razi, sa iti vezi parintii, sa mergi la un film. Fa-ti timp ca sa traiesti.

3. Stabileste-ti cu atentie obiectivele. Stabileste obiective dupa luni si ani (in 5 sau 10 ani). Afla ce trebuie sa faci pentru a obtine ce iti doresti pentru fiecare perioada a vietii tale si asigura-te ca privesti inapoi si vezi progresul facut. Aceasta lista va evolua in mod constant si vei ajunge sa iti atungi obiectivele.

4. Nu trai pentru altii. Nu alege calea ta in viata pe baza asteptarilor pe care le au ceilalti cu privire la tine (fie ca este vorba despre parinti, prieteni sau societate in general).

5. Traieste pentru altii. Nu lasa alte persoane sa aleaga drumul tau, insa nu alege un drum pe care stii ca ii vei rani pe cei din jurul tau. Este usor sa fii concentrata asupra propriei tale vieti, insa daca nu ai grija de cei pe care ii iubesti, atunci care mai este rostul in viata?

6. Nu te plange. Daca nu esti multumit de ceva din viata ta, poti alege sa te plangi sau sa gasesti solutii active pentru a schimba acest ceva. Ce optiune alegi?