Bucura-te de viata acum. Fa tot ce-ti trece prin cap. Nu astepta ca timpul sa treaca si sa ajungi la o varsta la care nu mai poti face nimic.

Cartile Reginei Brett au fost publicate in peste 24 de tari, iar materialele ei inspirationale apar in mod regulat in Plain Dealer. In cartile sale, femeia ofera lectii de viata practice, insa minunate, pentru a ii ajuta pe oameni sa vada umorul si sa isi regaseasca optimismul in multe momente dificile.

Regina a crescut un copil de una singura timp de 18 ani in timp ce se straduia sa gaseasca partenerul potrivit in viata si in timp ce isi vindeca inima dupa o copilarie dificila. S-a luptat si a biruit cancerul de san la 41 de ani, iar lectiile de viata pe care le impartaseste in cartile sale reflecta ce a invatat ea.

De citit si de dat mai departe!

1. Totul se schimba cand tu te schimbi.

2. Cum te striga oamenii depinde de ei. Cum le raspunzi acestora depinde de tine.

3. Chiar si greselile iti apartin.

4. De cele mai multe ori, singura persoana care sta in calea ta esti chiar tu.

5. Atunci cand lucrruile se destrama, ar putea cadea la locul lor.

6. Alegerea, nu sansa, determina destinul tau.

7. In loc sa incerci sa fii cel mai bun din lume, fii cel mai bun pentru lume.

8. Nu confunda valoarea ta cu munca pe care o faci.

9. In loc sa planifici o viata mai buna, incepe sa traiesti.

10. Lumea are nevoie de oameni care sunt pe deplin vii.