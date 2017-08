Creierul uman este destul de dificil de inteles. Insa in momentul in care reusim sa ii descifram modul in care lucreaza, invatam sa apreciem si haosul si sa il folosim in avantajul nostru.

foto interior si prima pagina: Lightspring Shutterstock

Iata care sunt cele 10 trucuri psihologice de succes care te pot ajuta sa obtii ceea ce iti doresti.

1. Daca vrei ca o persoana sa te placa, cere-i o favoare foarte simpla. Majoritatea oamenilor nu vor refuza sa ajute o persoana daca este ceva banal. Acest lucru ii va face sa se gandeasca la tine ca la un membru al echipei lor si, cel mai probabil, vor continua sa colaborareze cu tine.

2. Daca incerci sa mergi pe o strada aglomerata, incearca sa te uiti fix catre destinatie. Oamenii privesc de obicei in ochii celor din jurul lor si, astfel, vor intelege unde vrei sa ajungi si se vor da din calea ta.

3. Daca vrei sa rogi pe cineva sa te ajute sa transporti ceva, inmaneaza-i ce ai in momentul in care vorbesti cu persoana respectiva. Majoritatea oamenilor acorda mai multa atentie discutiei pe care o au cu tine decat lucrurilor pe care le fac. Chiar si in cazul in care isi dau seama de acest truc, probabil ca vor alege sa te ajute decat sa te opreasca din discutie.

4. Cum iti dai seama ca o persoana se uita la tine. Este simplu: casca! Daca se uita la tine, cu siguranta va casca si ea.

5. Daca vrei sa faci pe cineva sa se comporte intr-un anumit fel, atunci ofera-le optiuni in limitele comportamentului dorit. De exemplu, in loc sa spui "Vrei sa mananci legume la cina?" spune "Sa gatesc morcovi sau fasole verde la cina?". Ea va simti ca este in control si va crede ca alegerea este in mainile ei.