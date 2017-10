O sa va spun sincer. Ii invidiez pe acesti oameni. Vreau si eu sa fiu multumita cu ce am, sa nu mai alerg dupa visuri spunandu-mi "Cand voi reusi sa castig mai mult, voi fi cu adevarat fericita" sau "Cand imi voi permite sa imi cumpar asta, voi fi cu adevarat fericita". Vreau puterea lor... acea putere de a vedea ca nu le lipseste nimic, ca viata lor este intreaga.

foto interior si prima pagina: AlohaHawaii Shutterstock

Vreau sa am picioarele lor solide cand lumea se destrama.

Vreau sa am inima lor puternica cand cineva greseste.

Vreau sa renunt cu usurinta la ceva ce nu pot controla.

Vreau calmul lor.

Acesti oameni sunt impacati pentru ca stiu ca ce au este suficient. Acesta este drumul lor, aceasta este povestea lor si se gandesc ca destinul are planuri mai bune pentru ei.

Nu sunt preocupati de placerile lumesti, de lucrurile temporare sau de oameni care decid sa nu ii mai iubeasca. Ei au invatat ca atata timp cat depinzi de oameni pentru fericirea ta, vei fi mereu dezamagit. Insa atata timp cat nu te mai bazezi pe nimeni in afara de propria persoana, vei fi mereu linistit, multumit si te vei trezi in fiecare dimineata fiind recunoscator pentru ca esti in viata, recunoscator pentru tot ce ai... si chiar si pentru greutatile pe care le duci deoarece acestea sunt adevarate lectii de viata.

Acesti oameni stiu ca fericirea este in jurul lor. Acesti oameni inteleg foarte bine viata si stiu ca fiecare clipa trebuie traita la intensitate maxima... si ca tot ce conteaza este prezentul.

Nu stiu cum au ajuns acolo, insa stiu ca acesta este adevaratul final, motiv pentru care trebuie sa invatam si noi sa ne bucuram de viata noastra si sa ramanem linistiti, puternici si sa ne inzestram cu multa rabdare in momente de durere si suferinta. Acesta este singurul fel in care iti poti vindeca inima. Deoarece odata ce descoperi ca tu esti de ajuns, nu te vei mai indoi niciodata de tine, de abilitatile tale sau de deciziile pe care trebuie sa le iei. Tu esti tu. Tu esti persoana completa, nu ai nevoie de altcineva sa hotarasca pentru tine sau sa duca luptele tale.

Poate ca suntem cu totii confuzi, raniti si tristi pentru ca inca nu stim cum sa vorbim cu noi insine. Inca nu ne intelegem. Inca mai cautam lucruri gresite pentru noi. Inca speram sa ne schimbam destinul. Inca mai credem ca este prea greu pentru noi. Inca mai credem ca nu stim ce ne face fericiti.

Poate ca nu putem avea incredere in noi pentru ca inca nu stim sa avem incredere in destin.

Cei mai fericiti oameni sunt cei care au incredere in ei.