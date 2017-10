Aceasta piesa te ajuta sa te reconectezi cu energia feminina divina

Energia feminina nu trebuie vazuta ca un concept doar pentru femei. Cu totii avem energie feminina si energie masculina in noi. In yoga, aceste energii sunt cunoscute sub numele de Shiva si Shakti, Yin si Yang, Ida si Pingala. Partea stanga a corpului se refera la partea feminina si cea dreapta la cea masculina.

Conectarea la Femininul Divin este un act de inchinare nu doar pentru tine, ci si pentru aura ta - este o legatura sacra cu Mama Pamant si cu energia nasterii - a ideilor, a expresiilor, a visurilor, a vietii si a existentei.

Divinul feminin este o parte din noi toti.

Cand simti ca ti-ai pierdut energia feminina sau ca aceasta aproape ca este inexistenta, asculta aceasta melodie pentru a iti vindeca aura si a beneficia de energiile puternice ale acesteia.

In realitate, vindecarea incepe cu energia feminina. Astfel, echilibrul poate fi restabilit, permitandu-i zenului sa revina la viata. Este timpul sa revii la energia feminina. Melodia foarte frumoase din acest clip poarta frecventele feminine intr-un mod foarte profund si emotionant care ajuta la vindecarea energiei.

foto prima pagina: captura Youtube