Corabiile nu se scufunda din cauza apei care le inconjoara. Corabiile se scufunda din cauza apei care patrunde in ele. Nu lasa ce se intampla in jurul tau sa te afecteze si sa te traga in jos. - spune un citat foarte vechi.

foto interior si prima pagina: yulianas, Shutterstock

Intreaga apa din mare nu poate scufunda un vapor daca nu patrunde in interiorul navei. In mod similar negativitatea din lume nu te poate pune jos decat daca ii permiti sa ajunga in tine.

Iata cateva sfaturi foarte importante pentru a invata cum sa reactionezi calm in situatii stresante sau dificile:

1. Antreneaza-ti mintea sa observe sentimentele fizice in situatii stresante

Observa cand incepi sa simti disconfort fizic (respiri mai profund, simti inima ca bate mai profund sau simt un gol in stomac). Cu cat practici mai mult aceasta tehnica de a observa si a intelege cum te simti fizic dupa ce cineva a spus ceva suparator, cu atat mai bine iti vei putea controla reactiile.

In timp, vei ajunge sa simti mai bine cand ceva te afecteaza emotional observand doar manifestarile fizice.

2. Fii atenta cand oamenii din jurul tau incep sa se supere

Odata ce ai inteles sa iti observi sentimentele fizice, priveste in exterior la modul in care reactioneaza cei din jurul tau. Persoana nervoasa vorbeste mai repede sau nu isi mai gaseste cuvintele? Face ordine pe birou sau se plimba prin tot biroul?

Pe masura ce devii constienta de comportamentele fizice ce pot semnala agitatie, iti poti antrena mintea sa lase acest sentiment negativ in persoana care simte asta. Acest sentiment este al ei, nu al tau. Nu te supara degeaba.

De asemenea, continua sa vorbesti calm si sa ii oferi posibilitatea si persoanei nervoase sa vorbeasca. Insa nu accepta sentimentele sale ca si cum ar fi ale tale.