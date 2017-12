Scortisoara este un condiment ce provine din scoarta aromata a arborelui Cinnamomum ceylanicum blume, originar din Sri Lanka. Ea ne incanta papilele gustative atunci cand o folosim pentru a aromatiza produsele de cofetarie, dar in tarile orientale este folosita si la unele preparate culinare.

Cert este ca, atunci cand o consumam, scortisoara ne imbunatateste digestia, regleaza apetitul, iar beneficiile din punct de vedere al sanatatii sunt numeroase.

Consumul de scortisoara duce la cresterea nivelului de sodium din creier, ceea ce ajuta la repararea neuronilor si la crearea de noi conexiuni, potrivit dr. Gary Wenk.

Un studiu a demonstrat ca scortisoara imbunatateste circulatia sangvină in cazul persoanelor predispuse la ateroscleroza (depuneri pe vasele de sange). In plus, scortisoara ajuta la stimularea metabolismului si arderea grasimilor, fiind un aliat de nadejde al persoanelor care vor sa slabeasca.

