Majoritatea oamenilor isi exprima furia prin schimbarea tonului, bat din picior, isi inclesteaza muschii pieptului, trantesc obiecte, sau se poate manifesta foarte silentios prin refuzul de a vorbi.

Problema este ca furia care nu este manageriata corect iti afecteaza sanatatea si poti avea probleme cu somnul, tensiune arteriala mare, risc ridicat de boli de inima, scrie doctorulzilei.ro.

Cel mai bine este sa te gandesti in momentul in care te infurii care este sursa acestor frustrari si enervari – esti ranita? speriata?

Cea mai proasta strategie este de a ignora furia si de a o suprima. In momentul in care furia reiese la suprafata trebuie sa stii cum sa o controlezi si ce ai de facut ca sa nu iti pui in pericol sanatatea si sa nu ii deranjezi pe cei din jur.

