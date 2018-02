In acest moment exista multe opinii legate de nutritie. Asa ca atunci cand apar studii (dovezi stiintifice) legate de ce sa mananci ca sa traiesti mult, trebuie luate in considerare dovezile.

Un astfel de studiu, sustin specialistii in nutritie de la Mind Bogy Green, a fost publicat intr-un jurnal medical important de curand. Este vorba despre cel mai mare studiu in care se calculeaza dieta pentru longevitate. In acest studiu s-au comparat efectele multor nutrienti: sursele de proteina animala (carne rosie, pui, oua, peste, lactate) si sursele de provenienta vegetala (paine, cereale, paste, nuci, seminte, leguminoase). Au fost examinati peste 130.000 de participanti, pe parcursul a 32 de ani. Autorii studiului sunt cel mai cunoscut om de stiinta din domeniu, Dr. Wallet Willett, de la Harvard si un lider in domeniu, Dr. Valter Longo, de la Univeristatea din Sudul Californiei.

Altfel spus, inainte de a stabili care este dieta pentru longevitate si ce trebuie sa mananci ca sa traiesti mult, inainte sa iti faci orarul meselor, pentru mic-dejun, pranz si cina, trebuie sa vezi ce spune studiul acesta!

