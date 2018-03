Cei doi termeni, uscat si deshidratat, sunt foarte usor de confundat cand vine vorba de piele. Totusi, ar trebui sa stii ca cele doua tipuri de ten nu sunt deloc identice.

Descopera in continuare cum iti dai seama daca ai pielea uscata sau deshidratata:

Prima diferenta dintre pielea uscata sau deshidratata este lipsa uleiului. Spre deosebire de pielea deshidratata, la care vom ajunge mai tarziu, pielea uscata nu secreta uleiuri naturale la nivelul tenului.

Pielea uscata nu reprezinta o situatie temporara, ci reprezinta un tip de ten, care are nevoie de cat mai multa ingrijire, mai ales in sezonul rece. Tenului uscat ii lipseste supletea, elasticitatea si in timp apar si ridurile premature.

