Cu totii ne dorim prieteni apropiati, care sunt mereu prezenti in momentele dificile sau in clipele frumoase. Dar uneori devenim atat de apropiati de prietenii nostri incat limitele intimitatii dispar. Daca prietenii tai sunt intruzivi si nu respecta intimitatea, trebuie sa stii ca este posibil sa iti distruga relatia de cuplu.

foto interior si prima pagina: Liderina Shutterstock

Sigur ca iti doresti ca prietenii tai sa fie acolo, sa te sustina, sa te ajute in relatia ta. Insa intr-un mod sanatos si functional. Daca prietenii tai sunt prea implicati in relatia ta de cuplu, iti va afecta atat viata amoroasa, cat si prietenia cu ei. In relatia ta de cuplu sunteti doar voi doi, nu voi doi si amicii.

Poate ca suna putin drastic, dar daca vrei o relatie de cuplu implinita, trebuie sa iti dai seama daca prietenii nu respecta intimitatea. Pentru ca multe dintre aceste intruziuni pot fi rezolvate cu o mica discutie cu prietenii tai.

Incearca des sa vorbeasca pentru tine

In liceu era cool ca prietenii sa iti ia apararea. Dar acum in relatia de cuplu prietenii nu trebuie sa aiba rolul de mesageri sau intermediari. Poti sa aduci un argument pentru tine, nu?

