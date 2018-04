Treci printr-o criza existentiala? Nu inseamna ca este un lucru rau. Inseamna ca este cazul sa iti asculti corpul si mintea sa vezi ce incearca sa iti spuna. Inseamna ca esti mai aproape de a trai constient decat ai crede. Descopera ce ai de facut atunci cand ai senzatia ca viata nu mai are ce sa-ti ofere bun.

In primul rand, trebuie sa stii ca este doar o senzatie. O emotie. Deci, este trecatoare. Si la fel, trebuie sa stii ca fiecare emotie apare ca sa iti spuna ceva.

Una dintre problemele noastre, ca oameni, este faptul ca devenim experti in a “merge mai departe”. Devenim experti in a renunta la ce ne dorim doar ca sa ii facem pe ceilalti fericiti. Devenim experti in a trai asa cum se asteapta ceilalti. Si devenim experti in a prioritiza ceea ce ii defineste pe ceilalti.

Ne continuam viata, mergem la munca, mergem la petreceri sau evenimente importante, suntem “fete si baieti” cuminti. Purtam aceste masti ani la randul, decenii la randul, poate toata viata. Iar fundatia rezista fara nicio crapatura.

