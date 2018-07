Kahlil Gibran este un artist incredibil, scriitor și al treilea cel mai bine vândut poet al tuturor timpurilor. Înaintea lui stau Shakespeare și Laozi.

Deși Gibran a scris 19 cărți și a avut 16 colecții de poezii, cartea sa "Profetul" este cea mai frumoasă dintre toate, fiind tradusă în peste 40 de limbi.

Următoarele citate sunt cele mai frumoase citate ale lui Kahlil Gibran și vorbesc direct cu sufletul tău.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna Shutterstock

Există un sentiment ciudat de liniște și pace în momentul în care citești astfel de cuvinte. Ele pătrund prin toate straturile corpului tău, ajungându-ți direct la suflet:

1. Și ce înseamnă să lucrezi prin iubire? Înseamnă să țeși haina cu firele extrase din propria ta inimă, conștient că cea care va purta haina va fi iubita ta…

2. Gingășia și bunătatea nu sunt semne de slăbiciune și disperare, ci manifestări ale puterii și hotărârii.

3. Dacă cineva îți va spune că sufletul se duce odată cu trupul și că ce moare nu se mai întoarce niciodată, atunci să-i spui așa: floarea se ofilește, dar rămâne sămânță tainică precum veșnicia vieții.

4. Fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să-și afle tihna. Locul tihnit al sufletului meu e-o minunată grădină în care prezenta ta e vie.

5. Dragostea mi-a dat grai și am vorbit; mi-a sfâșiat pleoapele și m-a învățat să plâng.

6. Dragostea e un cuvânt de lumină scris de o mână de lumină pe o pagină de lumină.

7. Iubirea nu se dăruie decât pe sine şi nu ia decât de la sine. Iubirea nu stăpâneşte şi nu vrea să fie stăpânită. Fiindcă Iubirii îi e de-ajuns Iubirea.

9. Dacă nu poţi să vezi decât ceea ce lumină îţi luminează şi nu auzi decât ceea ce îţi vesteşte sunetul, atunci tu nici nu vezi şi nici n-auzi cu adevărat.

10. Aproapele tău este o oglindă în care îți vezi chipul înfrumusețat de o bucurie pe care tu însuți nu ai cunoscut-o încă și de o tristețe pe care tu încă nu ai împărtășit-o.

11. Dacă dragostea te cheamă, urmeaz-o chiar dacă drumurile ei sunt grele și abrupte.

12. Atunci când ești cuprins de tristețe uită-te din nou în inima ta și vei descoperi cu adevărat că ceea ce te face acum să plângi este ceea ce a fost odată deliciul tău.

13. Ești liber sub soare, sub luna și sub stele; ești liber chiar și atunci când nu există nici soare, nici luna și nici stele; însă ești sclavul celui care te iubește, căci te iubește, și sclavul celui pe care îl iubești, căci îl iubești.

14. Când ai ajuns la capătul a ceea ce ar trebui să ştii, eşti la începutul a ceea ce ar trebui să simţi.

15. Trezeşte-te în zori cu inima înaripată şi mulţumeşte pentru o nouă zi de iubire.