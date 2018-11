Cele mai bune citate ale lui Buddha intr-un singur loc.

Despre Buddha s-au scris multe; este considerat unul dintre cei mai calmi si pasnici oameni din aceasta lume, care a ajutat nu zeci, nu sute, ci milioane de suflete. Citatele lui continua sa fie sfaturi motivationale pentru cei aflati la ananghie, care au nevoie de putina indrumare in viata.

foto interior si prima pagina: Bubbers BB Shutterstock

Noi am adunat unele dintre cele mai puternice citate ale lui Buddha, pe care le-am impartit pe categorii. Citeste-le, salveaza preferatele tale si citeste-le in momentele dificile. Vor face o adevarata schimbare in viata ta:

I. Despre momentul prezent

Secretul sănătății fizice și psihice este să nu plângem pentru trecut și nici să nu ne îngrijorăm pentru viitor, ci să trăim clipa prezentă cu înțelepciune și sinceritate.

Nu vă uitați niciodată la ce ați făcut. Uitați-vă doar la ce v-a rămas de făcut.

Nu sălăşui în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi mintea pe clipa prezentă.

II. Despre iubire

Niciodată ura nu va lua sfârșit prin ură. Ura va lua sfârșit prin iubire.

Pentru a înțelege totul trebuie să ierți totul.

Cel care iubeşte 50 de oameni are 50 de duşmani. Cine nu iubeşte pe nimeni nu are nici un inamic.

Viaţa este dificilă, dar să-ţi spun ceva: îndată ce accepţi acest adevăr, ea devine uşoară!

Ca o floare frumoasă, viu colorată, dar fără miros, sunt cuvintele frumoase dar fără roade ale celui care nu acţionează conform lor. Dar ca o floare frumoasă, viu colorată şi frumos mirositoare, sunt cuvintele frumoase şi pline de roade ale celui care acţionează conform lor.

Iubeşte şi veghează; astăzi, mâine, întotdeauna.

Tu, la fel ca oricine în intregul univers, meriţi dragostea şi afecţiunea ta.

O singură faptă a dragostei adevărate care salvează viaţa este mai mare decât osteneala cuiva în jertfe religioase aduse zeilor.

III. Despre pace

Să fim tot timpul recunoscători: poate n-am învățat prea multe lucruri azi, dar cel puțin am învățat câteva. Dacă n-am învățat nici măcar atât, măcar nu suntem bolnavi. Și dacă totuși suntem bolnavi, cel puțin suntem în viață. Să fim recunoscători pentru aceste lucruri.

Un singur cuvânt care aduce liniște și pace este mai bun decât o mie de cuvinte goale.

Este mai bine să te cunoşti pe tine însuţi decât să învingi într-o mie de bătălii. Numai aşa îţi aparţine victoria. Ea nu-ţi mai poate fi luată nici de îngeri, nici de demoni, nici de rai, şi nici de iad.

Suntem ceea ce gândim. Tot ce suntem izvorăşte din gândurile noastre. Cu gândurile noastre clădim lumea.

Cei care sunt eliberaţi de resentimente îşi află cu siguranţă pacea.

Într-o controversă, în momentul în care începem să simțim mânie, încetăm să luptăm pentru adevăr.

Nu eşti pedepsit pentru mânia ta, eşti pedepsit de mânia ta.

Există doar două greşeli ce pot fi făcute pe drumul spre adevăr: a nu parcurge tot drumul sau a nu-l începe.

Mânia învinge-o prin blândeţe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos prin adevăr.

Să ţii furia în tine e ca şi cum ai prinde un cărbune încins pe care vroiai să-l arunci în altcineva. Tu o să te arzi.

V. Despre compasiune

Fii milos față de toți oamenii, fie ei bogați sau săraci. Fiecare are suferința lui. Unii suferă mai mult, alții mai puțin.

În ceruri, nu există diferență între Est și Vest. Diferențele le creează oamenii, apoi se autoconving de faptul că acestea sunt adevărate.

Cine dăruieşte va avea un real câştig. Cine se supune va fi liber, va înceta să fie sclavul pasiunilor. Omul drept se debarasează de rău şi, prin dezrădăcinarea poftei trupeşti, a amărăciunii şi iluziei, atingem cu adevărat Nirvana.

Caritatea oferită celor care o merită este precum o sămânţa bună pusă într-un pământ bun, care produce roade îmbelşugate. Pe de altă parte, mila manifestată faţă de cei aflaţi încă sub jugul tiranic al pasiunilor este asemeni sămânţei aşezate într-un pământ arid. Pasiunile acestora înnăbuşă dezvoltarea meritelor lor.

Abia atunci când omul are compasiune față de toate ființele vii se poate numi nobil.

VI. Despre suferinta

Nimeni nu ne poate salva dintr-o situație decât noi înșine. Nimeni nu poate și nimeni nu o va face pentru noi. Noi suntem cei care trebuie să mergem pe drumul care ni se așterne în față.

Toate faptele greşite sunt provocate din pricina minţii. Dacă mintea este transformată, mai pot rămâne fapte greşite?

VII. Despre teama

Răul este necesar pentru ca binele să poată triumfa.

Nu cred într-o soartă ce îi influenţează pe oameni indiferent cum acţionează, ci cred într-un destin care îi influenţează doar atunci când nu acţionează.

Singurul secret al existenţei este să nu îţi fie teamă. Niciodată să nu îţi fie teamă de ce vei deveni.

VIII. Despre fericire

Degeaba citiți cuvinte sfinte, degeaba le rostiți. Ele nu servesc la nimic dacă nu acționați în consecință.

Faceți tot ce ține de voi pentru a vă mântui. Nu vă bazați pe alții.

Noi suntem modelați de gândurile noastre: devenim ceea ce gândim. Când mintea este curată, bucuria îi urmează precum umbra care nu ne părăsește niciodată.

Omul devine ceea ce gândeşte.

Drumurile sunt făcute pentru călătorii, nu pentru a ajunge la destinaţii.