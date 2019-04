Aceste alimente sunt vinovate pentru lipsa ta de energie

Esti atenta la alimentatie, faci sport regulat, dormi opt ore pe noapte, bei apa si… degeaba. Tot te simti obosita si lipsita de energie.

Care ar putea fi cauza? Raspunsul e la indemana ta. Ceea ce mananci zilnic dicteaza felul cum te simti, iar anumite alimente au reputatia de a te lasa fara vlaga. Iata care sunt acestea:

Zaharul

De la lapte instant de ovaz pana la lapte de migdale cu aroma de vanilie, zaharul este omniprezent in aproape toate alimentele si bauturile procesate. Daca, pe o parte, ii apreciem prezenta (preparatele dulci sunt mai gustoase), reversul nu e atat de roz. Zaharul poate cauza cresterea in greutate, bolile de inima, diabetul, hipertensiunea arteriala si multe altele. Iata de ce, in cele din urma, ar trebui, totusi, sa elimini preparatele care contin zahar procesat din alimentatia ta.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Lolostock, Shutterstock