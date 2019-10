Luna Plina de pe 13 octombrie ne va incarca sufletele cu toate emotiile posibile

Luna Plina de pe 13 octombrie va fi umpluta cu energie de toate felucruile. Iata la ce sa ne asteptam in functie de zodie.

Intrebarea este: suntem pregatiti pentru ce urmeaza?

Luna Plina de pe 13 octombrie se ridica pe cer in jurul apusului, ceea ce inseamna ca poate parea chiar mai mare si mai portocalie decat este in general o luna plina. Acest

Berbec - Dai dovada de incapatanare maxima

Daca pana acum erai foarte incapatanata in toate deciziile vietii, de data aceasta nici nu se pune problema sa asculti ce au de spus oamenii din jurul tau. Simti ca tu stii ce mai bine ce ai de facut in anumite situatii. Tu stii ce iti face sufletul cu adevarat fericit.

Atentia ta in aceasta perioada este indreptata asupra vietii profesionale, unde poti face cateva schimbari majore. Iti poti schimba locul de munca, poti incepe un proiect important sau poti accepta o colaborare ce se va desfasura pe o perioada lunga de timp. Ai mare incredere in tine deoarece esti pe drumul cel bun.

Gemeni - Nu lua decizii importante

Este posibil ca in aceasta perioada Luna Plina sa iti influenteze in mod direct actiunile tale. De aceea ar fi bine sa incerci sa eviti deciziile importante; in schimb, profita de aceste zile si incearca sa te concentrezi mai mult pe detalii si pe realizarea unui plan bine detaliat cu privire la ce urmeaza sa faci.

Rac - Ai incredere in tine

Aceasta perioada este una incarcata cu emotii de tot felul pentru tine. Treci prin momente dificile, insa destul de importante deoarece te ajuta sa iti construiesti caracterul, sa ai mai multa incredere in tine si, cel mai important, sa iti dai seama de ce ai nevoie in viata si care este drumul pe care trebuie sa mergi mai departe.