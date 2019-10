15 Lucruri stresante pe care le tolerezi mult prea des

Gandurile urate pe care le ai la adresa ta. Tu esti singura care le poate spune celor din jurul sau ce merita. Arata-le cat esti de importanta. Daca nu te apreciezi si nu te respecti, nu te astepta ca altcineva sa faca asta in locul tau.

Viata trebuie traita si apreciata, nu suportata si tolerata.

In viata, lucrurile pe care le tolerezi inutil te pot lasa fara energie, determinandu-te apoi sa functionezi ineficient. Nu poti trai o viata fericita, de succes, in care lupti pentru visurile tale cand iti consumi toata energia pe lucrurile care nu ar trebui tolerate. Pune piciorul in prag si fa acea schimbare la care te gandesti.

Iata care sunt acele lucruri stresante pe care le tolerezi mult prea des:

1. O atitudine negativa - atat din partea ta, cat si din partea celor din jurul tau.

2. Oameni dificili, oameni toxici, oameni negativisti, oameni dramatici.

3. Acel gand negativ care iti spune ca trebuia sa fii mai amabila intr-o anumita situatie. Acum nu mai poti schimba nimic. Insa pe viitor poti face ceva in acest sens.

4. Gandurile urate pe care le ai la adresa ta. Tu esti singura care le poate spune celor din jurul sau ce merita. Arata-le cat esti de importanta. Daca nu te apreciezi si nu te respecti, nu te astepta ca altcineva sa faca asta in locul tau.

5. Prezentul preocupat de un trecut dureros. Nu mai fi prizoniera trecutului tau. Devino arhitectul prezentului.

6. Asteptari cu privire la perfectiunea ta si a vietii. Nimeni si nimic din aceasta lume nu este perfect.

7. Obsesia cu privire la control.

8. Vina pe care o ai ca nu poti face totul. Gaseste un echilibru intre ce iti doresti sa faci si relaxare.

9. Ideea ca fericirea poate fi gasita doar in viitor. Nu, fericirea este in inima ta si trebuie gasita chiar acum.

10. Faptul ca nu apreciezi ce ai cat il ai. In loc sa te gandesti la ceea ce iti lipseste, invata sa fii recunoscatoare pentru tot ce ai.

11. O lista de griji care este mai lunga decat lista de recunostinta. Lucrurile care te ingrijoreaza ajung sa te stapaneasca, asa ca nu le permite asta.

12. Rezistenta pe care o ai la schimbare. Nu te impotrivi. Permite-i Universului sa isi joace cartea. Imbratiseaza schimbarea.

13. Permiti greselilor sa te defineasca. Nici vorba! Accepta-le si apreciaza-le pentru ca ele te-au ajutat sa cresti si ti-au fost lectii de viata. Iar dupa ce faci asta, alege sa mergi mai departe.

14. Resentimentele. Iarta-i pe ceilalti - nu pentru ca ar merita iertarea, ci pentru ca tu meriti pacea.

15. Rutina care nu iti permite sa evoluezi. Aminteste-ti cea mai importanta moneda a vietii este experienta. Nu iti fie teama sa traiesti clipa de clipa diferit. Uneori, o pauza de la rutina este exact ceea ce ai nevoie.

foto main: DSerov, Shutterstock