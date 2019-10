Se prefigureaza ca anul 2020 va fi un an al vacantelor la mare departare, pline de activitate si chiar un an in care femeile vor pleca singure in vacantele pe care si le doresc.

Indiferent de stilul de vacanta pe care ti-l doresti, cele mai bune destinatii de vacanta pentru 2020 acopera Europa, dar si vacantele la mare distanta si aventurile solitare. Citeste si: Andreea Raicu lansează Woman4Women, primul program de mentoring... Laponia Poti sa uiti de Islanda. Daca vrei sa te bucuri de Luminile Nordului, destinatia ideala este Laponia, dincolo de Cercul Polar. Finlanda este una dintre destinatiile turistice de top pentru vacantele de iarna si ofera multe activitati, pe langa admirarea Aurorei Boreale. Daca mergi acolo intre lunile ianuarie si martie poti face excursii cu sanii trase de caini sau poti sa dormi in resorturi cu tavanul de sticla transparenta, ca sa poti admira mai bine Aurora Boreala. Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro foto main: Sara Winter, Shutterstock Citeste si: Colectia de carcase pentru telefon Andreea Raicu Vizionare placuta