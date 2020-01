4 Trucuri minunate pentru a aduce mai multa magie in viata ta

Te simti blocata in aceasta perioada? Cea mai usoara cale de a iesi din prapastia in care te afli este sa te reconectezi la energia din jurul tau.

Magia este prezenta in mod constant in jurul tau. Intr-un Univers care ne surprinde mereu, unde energia lui se misca in moduri misterioase, totul este magie... iar tu faci parte din ea.

Daca vrei mai multa magie in viata ta, iata cateva trucuri minunate:

1. Fa-ti un jurnal cu propriile vise

Cand dormi, te aventurezi intr-o stare de existenta modificata, ireala. Uneori visele sunt doar vise. Alteori, sunt mai mult decat vise. Pastreaza un jurnal al viselor pe care le ai pentru a putea descifra care sunt visele care contin mesaje si care sunt acele mesaje. In fiecare dimineata, ia-ti cateva minute pentru a scrie ce iti amintesti (nu trebuie sa fie in detalii amanuntite). Doar scrie acolo si din cand in cand, treci prin notitele facute - mesajele sau semnele vor aparea atunci cand va fi momentul.

2. Invata sa meditezi

Daca esti foarte ocupata, am o veste buna pentru tine: nu trebuie sa stai locului pentru a medita. Poti medita in timp ce speli vasele, faci curatenie, esti in metrou, faci dus, astepti la coada la supermarket. Cum poti face asta: incetineste-ti gandurile si respira controlat. Concentreaza-ti atentia asupra respiratiei tale, a corpului tau si a oricarei miscari pe care o faci. Conecteaza-te cu tine, fii atenta la simturile fizice in momentul prezent si incearca sa nu te mai focusezi pe ganduri. Permite gandurilor sa zboare in timp ce iti indrepti atentia asupra corpului. Aducand meditatia in viata ta, iti vei convinge creierul sa iti consolideze conexiunea cu momentul prezent si cu adevarata natura a realitatii. Aici traieste magia reala.

3. Adu mirosuri placute in casa ta

Mirosul este unul dintre cele mai puternice simturi, iar atunci cand parfumul corect este asociat cu starea pe care o ai, magia se intampla cu adevarat. Poti arde ierburi, poti folosi uleiuri esentiale, poti aprinde lumanari.

4. Trezeste-te ascultand muzica

Indiferent de cum te simti dimineata, in momentul in care dai volumul mai tare pe una dintre melodiile tale preferate iti va fi destul de greu sa iti impiedici corpul sa se miste pe ritmul muzicii. Asa ca permite-i sa se trezeasca, sa simta ca este in viata, sa iti bucure sufletul.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock