Alex Bittman lanseaza o noua piesa de pe EP-ul Los Tapes: Nu pot, feat. Calinacho

Alex Bittman continua seria de lansari de pe EP-ul “Los Tapes” si lanseaza a treia piesa, “Nu pot”, alaturi de Calinacho.

comunicat de presa:

“Nu pot” este cea mai noua piesa de pe EP si vine cu o schimbare de stil, fata de primele doua piese lansate deja. Este o piesa lenta, cu influente trap si acorduri de pian, ca element principal, in jurul carora se invart versurile si linia melodica.

EP-ul “Los Tapes” va aparea in varianta completa la inceputul lunii iunie, dar pana atunci Alex Bittman lanseaza din doua in doua saptamani cate o piesa. In total, vor fi cinci piese, ce abordeaza diferite stiluri ale muzicii urbane.Muzica si productia ii apartin in totalitate lui Alex Bittman, textul este compus de Alex si Calinacho, iar vizualul disponibil pe YouTube, este realizat de Viktor Condratov.

Pe Alex Bittman l-am cunoscut initial sub numele de Sybro. Nume sub care a lansat numeroase piese, dar si EP-uri. Apoi, Alex Bittman a facut parte din proiectul Alex & Tugay si Tugay & Alex, alaturi de Tugay si au lansat impreuna albumul “Nu ma judeca frate – Nu ma uita frate 3”. In toate materialele lansate pana acum, artistul abordeaza intr-un mod matur si neconventional sound-uri ale muzicii electronice si trap, un stil ce a luat mare amploare la nivel international.

In plus, Alex Bittman a prins gustul productiei muzicale si s-a facut cunoscut in lumea muzicala, jucandu-se cu beat-uri si remixand piese ale multor artisti cunoscuti.