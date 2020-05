Liviu Teodorescu si Antonio Pican lanseaza piesa Ma ia cu inima

comunicat de presa:

"Piesa asta iese din tiparele a ceea ce v-am obisnuit. Voi aborda mai des flow-ul asta R&B / trap in viitor, iubesc energia asta. Colaborarea cu Antonio Pican vine pe fondul unei perioade intense de lucru in studio, in care mi-a demonstrat ca e un mega talent. Isi scrie muzica, are o voce foarte buna si flow-urile astea de trap ii sunt foarte la indemana. Cred ca o sa mai auziti numele lui", declara

Prima colaborare oficiala dintre cei doi artisti a fost pentru piesa "Toate fostele", lansata de catre Antonio Pican, alaturi de Bibi si produsa de catre Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram și canalul propriu de YouTube numara peste 650 de mii de urmaritori fiecare. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicala odata cu aparitia in cadrul emisiunii concurs Vocea Romaniei. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. "Fanele", „Ești Piesă”, “Obsesie”, “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.