Trenul Vietii de la NICO a ajuns in statia online! 

NICO lanseaza astazi, 11.11.2020, o zi cu cifre magice, una dintre cele mai frumoase balade din ultima perioada - "Trenul vietii"

comunicat de presa:

"Sa ramai cu amintiri, sa nu-ti para rau de trairi, inca inveti, mai gresesti" este mesajul transmis de catre NICO in melodia "Trenul vietii" in care ne aminteste ca viata este ca o calatorie cu trenul; urcam si coboram des, exista accidente, surprize placute la unele statii si tristete la altele, important este sa ne bucuram de calatorie.

Piesa este compusa de catre sotul artistei, Laurentiu Matei, iar versurile sunt scrise de catre Anastasia Sandu. Videoclip este realizat de catre Dorck si o aduce pe NICO intr-un film retro, nostalgic.

NICO imbina cu succes cariera muzicala cu scena teatrului, iar la inceputul anului 2020 a adus spectacolul “Zaraza” pe scena Teatrului National din Bucuresti. In plus, tot anul acesta a participat in cadrul emisiunii concurs – “Asia Express”, alaturi de fiica sa, Alexandra, iar in urma cu cateva luni a lansat melodia "Esti liber", o piesa despre curajul de a merge mai departe in viata, in videoclipul careia le-a avut alaturi pe artistele Nicole Cherry, Adda, Amna, Misha si pe fiica sa, Alexandra Matei.