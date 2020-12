Stefan Banica lanseaza Craciunul, vine Craciunul!

Stefan Banica ne introduce, la inceput de iarna, in atmosfera magica a sarbatorilor printr-un nou cantec de Craciun, plin de emotie, bucurie si sensibilitate, care-i poarta amprenta inconfundabila: “Craciunul, vine Craciunul!”.

comunicat de presa: Piesa beneficiaza si de un video cu versuri in spiritul sarbatorilor de iarna, pe care il puteti urmari mai jos.

Nou single marca Stefan Banica - “Craciunul, vine Craciunul!” – poate fi ascultat incepand de astazi pe toate platformele digitale: https://StefanBanica.lnk.to/VineCraciunulPR

“Dupa ce am compus cantecul, atunci cand am vrut sa scriu textul, am fost confuz, pentru ca mi se parea aiurea sa vorbesti despre un Craciun normal, tinand cont de pandemie si faptul ca intreaga omenire traieste intr-o realitate dura, care ne-a schimbat vietile. Dar, apoi, mi-am dat seama ca sarbatoarea Craciunului e in sufletele noastre si nu ti-o poate lua nimeni. Craciunul nu se amana. In momentul in care am realizat lucrul asta, textul a curs firesc si normal in spiritul cantecului si al mesajului. Si, peste cativa ani, cand o sa ascult de sarbatori aceasta piesa, o sa-mi dau seama ca am avut dreptate. “Craciunul, vine Craciunul!” e un cantec care sper sa va placa si sa va aduca magia si atmosfera sarbatorilor de iarna ca un antidot la vremurile pe care le traim.” – a declarat Stefan Banica.

Actor, compozitor, interpret, regizor, personalitate tv, producator, cu o cariera de peste 30 de ani, Stefan Banica este unul dintre cei mai complecsi si iubiti artisti din Romania. A stabilit adevarate recorduri prin concertele sale de Craciun - peste 76 de concerte sold out la Sala Palatului - cea mai longeviva si complexa productie muzicala a unui artist roman, care a devenit o adevarata traditie. A deschis drumul productiilor muzicale de amploare din Romania. A lansat 16 albume de autor, premiate cu 6 discuri de aur si 2 de platina. Cu zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri in film si teatru si nenumarate alte premii si distinctii ce vin in completarea palmaresului sau impresionant, Stefan Banica reprezinta un adevarat brand in show-biz-ul romanesc.