Liviu Teodorescu lanseaza propria versiune a colindului Florile Dalbe

In sezoul colindelor, Liviu Teodorescu lanseaza o versiune inedita a coloanei sonore de Craciun din toate timpurile - “Florile Dalbe”.

comunicat de presa: Artistul a inregistrat in studio alaturi de band-ul sau o varianta cu note rock, la care a adaugat beat-uri urbane si acorduri alternative colindului pentru a-l aduce in actualitate.

" Florile Dalbe" este o metaforă a speranței. Pentru noi, piesa asta e mai mult decât un simplu colind, menit să ne decoreze auditiv sărbătorile de iarnă. Este un strigăt. Ascunde o tristețe și o profunzime care se pierd ușor în contextul "fericirii" în care pozăm de sărbători. Sperăm că varianta noastră pune în evidență mai mult mesajul LOVE!" , a declarat Liviu Teodorescu.



Liviu Teodorescu a prezentat publicului si o varianta live, iar la adaptarea piesei a lucrat Liviu Teodorescu alaturi de baietii din trupa sa: Andrey Baydin, Alex Halmagean si ALECU, iar mix & masterul au fost realizate de Sever Staicu.Pentru vizualul piesei, Liviu a filmat alaturi de trupa sa intr-un studio, dinamismul fiind surprins de catre baietii de la Loyal Trip Cartel.

Desi a fost un an diferit si controversat, Liviu Teodorescu a lansat numeroase piese de-a lungul anului. Incepand cu “Multumesc”, melodie ce a facut furori si a fost prezenta in top 10 pe TV & Radio si care face parte din LiTE Moments volumul 3, continuand cu “Mi-ai pus ceva in pahar”, “Unde iti zboara gandul”, “Cerule” feat. BRUJA si “Sar pe noi” feat. Dorian Popa.

Liviu Teodorescu este dovada ca in pandemie artistii au avut mai mult timp de petrecut in studio si de compus piese minunate care sa ne ajute sa trecem prin perioadele dificile.

Liviu Teodorescu este, cu siguranţa, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 705 mii de urmaritori. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat in industria muzicala odata cu aparitia in cadrul emisiunii concurs „Vocea Romaniei”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicala, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesa”, "Obsesie", “Lista de Păcate” sau „Asculta” sunt doar cateva dintre piesele care au strans milioane de vizualizari pe YouTube.