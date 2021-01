Totul despre sex se întoarce pe marile ecrane fără un personaj cheie

Surpriza lunii ianuarie. Sex and the City se intoarce cu o noua serie de 10 episoade.

Sex and the City sau "Totul despre sex" se întoarce pe marile ecrane la 17 ani de la difuzarea ultimului sau episod. Știrea a fost confirmată de HBO Max și repostată pe conturile de Instagram ale celor 3 actrițe care au acceptat să joace din nou rolurile care le-au făcut celebre.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker și Kristin Davis se reunesc pentru o nouă serie minunată. Filmările vor începe în primăvară - serialul se intitulează "And Just Like That" și va cuprinde 10 episoade de o jumătate de oră fiecare. Descris de HBO Max ca un "nou capitol", serialul le va urmări pe Carrie, Miranda și Charlotte în timp ce ne vor arăta viața lor la 50+ de ani.

Kim Cattrall, actrița care a jucat rolul Samanthei, a patra membră a grupului original, nu va apărea și în acest serial.

Cele trei actrițe au postat deja pe Instagram un trailer cu nouă serie - în care sunt mici scene din New York alături de textul "And just like that... the story continues...".

Încă nu a fost confirmată revenirea lui Mr Big, însă cu siguranță vom primi mai multe detalii în următoarele zile. Promitem să vă ținem la curent.