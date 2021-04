4 ierburi si condimente sanatoase pe care probabil ca nu le ai in bucatarie

Multi oameni sunt de parere ca mancarea peste care s-au adaugat condimente este nasanatoasa si contine „chimicale”, insa daca iti cumperi propriile condimente „curate”, lucrurile stau chiar invers.

Dupa ce am folosit ani la rand „condimente” pentru asezonat carne sau salate care aveau o lista de ingrediente lunga si indescifrabila, mi-am dat seama ca stomacul meu nu a avut decat de suferit. Asa ca dupa ce m-am informat mai mult si am aflat ca aceste prafuri ce potenteaza gustul mancarii sunt daunatoare pentru organism, am renuntat la orice condiment, cu exceptia sarii si piperului.

Totusi, ultimele cercetari arata ca exista unele condimente si ierburi care nu doar fac mancarea mai buna, ci au si efect antiinflamator sau antimicrobian, ajutandu-ne sa traim mai mult si sa ne simtim energici in fiecare zi.

Potrivit psihiatrului nutritional Uma Naidoo, utilizarea condimentelor si a ierburilor este o modalitate surprinzator de usoara de a creste valoarea nutritionala a unui fel de mancare.

foto main pixabay