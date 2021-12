Sa bei mai multa apa chiar te ajuta sa slabesti? Ce spun nutritionistii

Daca incerci sa slabesti, unele schimbari simple in stilul tau de viata, precum plimbarile lungi in aer liber, reducerea stresului si obiceiul de a bea mai multa apa sunt un inceput bun.

Dar un aport mai mare de apa in fiecare zi te poate ajuta cu adevarat sa slabesti? Si daca da, cata apa ar trebui sa bei zilnic? Afla ce spun nutritionistii.

De ce este importanta hidratarea corecta a organismului? Inainte de a afla care este potentialul rol al apei in procesul de eliminare a kilogramelor in plus, trebuie sa stii in primul rand de ce este benefic sa iti mentii organismul hidratat.

„Consumul adecvat de lichide de-a lungul zilei, fie ca este vorba de apa, ceaiuri din plante, cafea, smoothie-uri, supe sau iaurt, iti ajuta organismul sa functioneze corect”, declara medicul nutritionist Molly Kimball pentru Shape. Lichidele joaca un rol important in anumite procese metabolice, precum digerarea carbohidratilor, grasimilor si proteinelor, precum si in extragerea vitaminelor din alimentele pe care le consumi si absorbtia lor in organism.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main unsplash

Vizionare placuta