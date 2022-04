Binele se intoarce si iti poate schimba viata radical

Am putea sa ne facem viata mai frumoasa ajutandu-i pe altii? Omul de stiinta Debbie Spina Piperno crede ca in acest fel tu esti principalul beneficiar al ajutorului oferit. Binele se intoarce inzecit.

Implicata intr-o multime de actiuni de voluntariat, inclusiv in educatia copiilor si in sanatate, Debbie Spina Piperno spune, pe awomanshealth.com, ca binele se intoarce la tine de fiecare data. Asa a simtit cand a ajutat pe cineva aflat la nevoie, ca ea este prima care a beneficiat de ajutor. “Am primit mai mult decat am oferit”, marturiseste femeia, care a adaugat ca in acest fel isi incarca sufletul cu optimism, speranta si dorinta mai mare de a fi de ajutor.

Actiunile de voluntariat iti tin mintea limpede. Beneficiile voluntariatului merg in ambele sensuri, si la cel care primeste ajutorul, dar si la cel care il ofera. Cel putin asta arata studiile in domeniu, efectuate de specialistii de la Washington University in St. Louis. Daca iti construiesti un scop in viata, chiar si acela de a ajuta pe altii, esti mai ferita de riscul de a suferi de boli cardiace, infarct. Mai mult, beneficiezi de o imbunatatire a dispozitiei in general, iar acest efect pozitiv este asociat cu longevitatea. Prin urmare, ajuti pe altii, te ajuti pe tine sa ramai sanatoasa si sa traiesti mai mult.

