16 mai, ultima Luna Plina a primaverii. Avem la dispozitie 48 de ore pentru a profita de vindecarea divina

Ziua de 16 mai este una importanta deoarece vine cu schimbari majore pentru noi toti. Aceasta aduce o Luna Plina in zodia Scorpion si, totodata, o eclipsa de Luna cu energii incredibile.

Aceasta Eclipsa de Luna este prima eclipsa de luna a anului 2022. O eclipsa lunara este destul de rara si are loc atunci cand razele solare sunt impiedicate de catre Pamant sa ajunga la Luna. Ne putem bucura de o Eclipsa de Luna de doar de 2-4 ori in fiecare an deoarece Luna Plina trebuie sa fie la o anumita distanta de Nodurile Lunare. În timpul unei eclipse de Lună, Luna este mereu în faza de Lună Plină.

Puterea Lunii Pline, un cadou de la Univers pentru noi toti

Luna Plina vine de fiecare data cu o energie incredibila ce ne leaga profund de finaluri si de momente ce duc catre noi inceputuri. Vedem rezultatele a ceea ce am fost si ne simtim conectati la tot ceea ce traim. Suntem foarte atenti la ceea ce simtim si avem puterea de a ne asculta intuitia si a ne lasa condusi de ce ne dicteaza sufletul. Eclipsa Lunara amplifica toate aceste stari si ne ofera posibilitatea sa ne conectam direct la energia divina, sa vedem cu alti ochi capitolele vietii noastre, sa incheiem tot ce tine de trecut pentru ca stim ca avem un potential incredibil ce ne va ajuta sa incepem un nou drum - de data aceasta presarat de momente fericite ce vor vindeca toate ranile, de provocari speciale si de lectii de viata frumoase ce ne vor transforma in cea mai buna versiune a noastra.

Aceasta eclipsa de Luna in Scorpion creste energia emotionala de pana la 10 ori. Acest lucru se intampla deoarece Scorpionul este un semn de apa, emotional, intens, profund si tulburator. Indiferent de ceea ce ni se intampla si de ce avem de facut, suntem 100% implicati in viata noastra si traim mai intens ca niciodata.

Ce trebuie sa mai stim despre Luna Plina si Eclipsa de Luna in Scorpion

Scorpionul guverneaza profunzimea, intunericul din intreaga lume si tot ce ne inconjoara. Este semnul misterului si ii place sa sape cat mai adanc, sa exploreze, sa cerceteze si sa descopere cat mai mult din ceea ce este ascuns.

In aceasta perioada, Luna Plina ne poate ajuta sa dezvaluim unele adevaruri care pana acum au fost ascunse si care ne pot arata care sunt urmatorii pasi. S-ar putea sa ne simtim scosi de pe drumul pe care merge si sa ne dorim sa fim destul de impulsivi in schimbari, insa trebuie sa ramanem seriosi si atenti la detalii si sa nu grabim procesul in care ne aflam.

Scorpionul este semnul transformarii, asa ca cel mai probabil trebuie sa ne transformam intr-un fel sau altul. Poate fi ceva marunt sau mare, personal, sentimental sau profesional - insa ceva trebuie sa se schimbe in vietile noastre.

Vizionare placuta