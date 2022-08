9 semne ale depresiei pe care nu le-am observat pentru ca eram prea deprimata

In momentul de fata, cel mai probabil, toate cunoastem cateva dintre principalele semne ale depresiei. Fie ca le-am simtit pe pielea noastra, fie am aflat de la prieteni sau am citit despre ele, greu gasesti o persoana care sa nu fie la curent cu ele.

Cu toate astea, mai exista si alte indicii care incearca sa traga semnalul de alarma, cum ar fi muzica pe care o ascultam. Este in regula sa iti placa cantecele de dragoste pe care plangi chiar si atunci cand nu ai motiv, dar daca de mai bine de o luna asculti doar muzica deprimanta, atunci ar trebui sa fii cu bagare de seama. Despre alte semne ale depresiei, pe care nu le-a observat pentru ca era prea deprimata, vorbeste jurnalistul si scriitoarea Joanna Schroeder. 1. Playlistul meu era alcatuit din melodii deprimante Stiu ca pare o prostie, dar cu fiecare zi care trecea, lista mea de redare Spotify devenea din ce in ce mai intunecata. Mi-am dat seama de acest lucru in momentul in care Spotify incepuse sa imi recomande doar melodii triste. Fie ca erau cantece de dragoste sau despre viata, punctul comun era acelasi – cat de mizerabil este totul in jurul meu.

3 August 2022 Echipa Kudika