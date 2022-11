Reteta de salata de morcovi virala pe TikTok. De ce este bine sa o mananci inainte de menstruatie

Te confrunti cu dureri menstruale? O multime de femei care au incercat aceasta salata de morcovi simpla sustin ca se simt mult mai bine. Este delicioasa si efectele ei sunt imbatabile!

Auzim deseori cat de important este sa ne mancam legumele, dar stiai ca acest lucru iti poate imbunatati si ciclurile menstruale si poate ameliora dezechilibrul hormonal?

Ceea ce mananci are un impact direct asupra digestiei tale – si, in mod evident, asupra modului in care functioneaza tot corpul tau. Daca vrei sa-ti imbunatatesti microbiomul intestinal, hormonii si menstruatia, atunci este important sa acorzi atentie alimentatiei. Un morcov crud pe zi este una dintre cele mai simple, mai usoare si mai accesibile alegeri nutritionale care poate ajuta pe toata lumea sa aiba o digestie mai buna si hormoni sanatosi.

De ce este bine sa consumi salata de morcovi inainte de menstruatie? In cazul in care si tu suferi de probleme cu cateva zile inainte de menstruatie, precum dureri de spate, stari de slabiciune in corp, dureri de cap etc., cel mai probabil te-ar ajuta o alimentatie antiinflamatorie. E bine sa eviti mancarurile grele si, chiar daca vei simti pofta de dulce, sa te tii departe de alimentele foarte procesate.

