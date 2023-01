8 lucruri pe care nu (mai) dau banii

Am avut obiceiul de a cumpara si de a acumula tot mai multe lucruri de-a lungul anilor. Acest lucru se resimtea atat in privinta bugetului meu, cat si in spatiul ocupat inutil in casa.

A venit un moment in care mi-am dat seama ca trebuie sa fiu mai atenta cu banii pe care ii dau pe lucruri de care nu ma bucur cu adevarat. Am constientizat ca prefer sa imi aloc mai multi bani pentru vacante si experiente, decat pentru lucruri uitate prin sertare. Nu am sa spun ca sunt cea mai cumpatata persoana din lume, pentru ca nu sunt. Dar fac eforturi si am observat cateva obiceiuri care functioneaza pentru mine. Astfel, am intocmit o lista cu lucruri pe care nu (mai) dau banii. Iata cum ma descurc:

Hainele in trend. Am invatat, de-a lungul anilor, care sunt exact acele haine care imi vin bine. Mi-am conturat un stil propriu, un stil care ma defineste. Nu imi dau banii pe hainele in trend, care nu mi se potrivesc deloc. Degeaba cumpar o rochie portocaliu neon daca stiu ca nu o s-o port si va sta abandonata pe un umeras in dressing-ul meu. Nici fustele micro nu mi se potrivesc, stiu deja ca prefer o rochie de lungime midi, care imi avantajeaza mult mai bine silueta. Nu, nu le cumpar nici macar atunci cand sunt reduse. Am facut aceasta greseala in trecut. Am invatat ca pot cumpara alte lucruri, mult mai folositoare.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta