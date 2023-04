George Clooney și Julia Roberts joacă în Ticket to Paradise, difuzat în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 6 iunie 2023

SkyShowtime confirmă azi posibilitatea de a viziona comedia romantică Ticket to Paradise, în exclusivitate pe platforma de streaming, începând din 6 iunie 2023.

comunicat de presa: Câștigătorii Academy Award® George Clooney și Julia Roberts se reîntâlnesc ca foști iubiți, David și Georgia, cu misiunea de a o opri pe fiica lor îndrăgostită de la a face aceeași greșeală pe care au făcut-o ei în trecut. Realizată de Working Title, Smokehouse Pictures și Red Om Films, Ticket to Paradise este o comedie romantică despre surpriza plăcută a celei de-a doua șanse.

În Ticket to Paradise joacă și Kaitlyn Dever (Booksmart) în rolul lui Lily, fiica lui David și a Georgiei, și Billie Lourd (Booksmart) în rolul celei mai bune prietene a lui Lily, Wren. Maxime Bouttier este noul logodnic al lui Lily (Meet Me After Sunset), iar Lucas Bravo este iubitul mai tânăr al Georgiei (Mrs. Harris Goes to Paris).

Regizat de Ol Palmer (Mamma Mia! Here We Go Again, scenarist al filmelor Best Exotic Marigold Hotel), pornind de la scenariul creat cu Daniel Pipski (coproducător executiv al mini-seriei A Teacher), Ticket to Paradise este produs de Tim Bevan (Darkest Hour, The Danish Girl) și Eric Fellner (The Theory of Everything, Les Misérables) pentru Working Title, de Sarah Harvey (The Best Exotic Marigold Hotel, coproducător al filmului In Bruges) și de Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone).

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul standard lunar al unui abonament la SkyShowtime este de 3.99 euro. Serviciul oferă o perioadă de încercare gratuită de șapte zile.

Vizionare placuta