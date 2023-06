Nu-ți face griji, Dumnezeu are grijă de pașii tăi, indiferent de cât de abrupt este drumul

Viața este un drum plin cu provocări și obstacole pe care trebuie să le depășim. În momentele în care simțim că ne pierdem echilibrul și ne scufundăm în îndoieli și teamă, este important să ne reamintim că nu suntem singuri. Indiferent de cât de abrupt sau dificil este drumul, credința în Dumnezeu ne poate oferi sprijin și alinare în călătoria noastră.

Am traversat perioade în viața mea în care drumul meu părea neclar și presărat cu piedici greu de trecut. Am trecut prin momente de durere, pierdere și dezamăgire, când am simțit că nu mai pot merge mai departe. În acele clipe, m-am simțit adesea copleșită de greutăți și am fost tentată să mă îndoiesc de direcția mea și de capacitățile mele.

Dar în momentele cele mai întunecate, am descoperit credința în Dumnezeu, iar aceasta mi-a oferit o rază de lumină și o mână care m-a ghidat. Am învățat că nu trebuie să mă îngrijorez în privința viitorului sau să mă tem de obstacolele care apar pe calea mea. Încrederea mea în Dumnezeu mi-a dat curajul să înfrunt provocările și să merg mai departe chiar și atunci când drumul părea tot mai întunecat.

Citeste continuarea pe Garbo.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta