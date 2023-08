Loredana și Shift colaborează pentru prima oară și lansează piesa 'Mister Amor'

Loredana și Shift lansează piesa „Mister Amor”, o colaborare surprinzătoare care îmbină vocea recognoscibilă a Loredanei cu stilul deja consacrat al lui Shift, într-un mod inedit.

comunicat de presa: „Mister Amor" este o piesă ce explorează nuanțele complexe ale sentimentelor amoroase, oferind ascultătorilor o experiență muzicală. Piesa promite să fie un hit care va rămâne în urechile și sufletele ascultătorilor pentru mult timp de acum înainte.

Versurile sunt scrise de Loredana, alături de Shit și muzica este realizată tot de cei doi împreună cu Kastha John, care a lucrat și la instrumentalul piesei împreună cu Petru Bârlădeanu, Razvan Matache și Pascu Cristian, mix & master-ul fiind realizat de EpicJulius.



Videoclipul îi surprinde pe Loredana și pe Shift într-o ipostază inedită, ea interpretând rolul de cameristă, iar el este turistul care se îndrăgostește de aceasta și încep un amor misterios. Locația videoclipului este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din București, respectiv Hotel Lido, acesta fiind set-up-ul perfect pentru povestea de dragoste.

O artistă cu o carieră remarcabilă, LOREDANA se reinventează în fiecare an și pentru fiecare generație. Timp de peste trei decenii, Loredana a cântat despre iubire în nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populară, jazz, jamparale, blues sau musical. A căutat în muzica sa toate definițiile, nuanțele și semnificațiile cuvintelor care exprimă cele mai misterioase și puternice stări sufletești: iubire, dragoste, dor, nostalgie.

De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, într-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artiștii talentați din banda Agurida.



Compozitor si producator de succes, Shift si-a inceput drumul catre topurile muzicale, in 2013, prin single-ul “Sus pe toc” (feat. Marius Moga), care l-a propulsat direct in playlisturile de radio, TV si club, in care a ramas de atunci prin hituri precum “Dupa ani si ani” (feat. Vizi Imre), “Lejer”, “Rupem boxele (feat. Andreea Banica), “Avioane de hartie” (feat. Andra), “Norocos” (feat. What’s Up si Connect-R), “Urca si coboara” (feat. Ruby) etc.

