Fast X, cel mai recent film din franciza Fast & Furious, pe SkyShowtime din 23 decembrie

Fast X, cel mai recent film din franciza Fast & Furious, va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 23 decembrie

comunicat de presa: În Fast X revin membrii distribuției originale - Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena și Scott Eastwood, împreună cu Helen Mirren și Charlize Theron, câștigătoarele premiului Oscar®

Fast X, al 10-lea film din seria Fast & Furious, prezintă ultimele etape ale uneia dintre cele mai populare și mai legendare francize din cinematografia globală. În al treilea deceniu de existență, Fast X continuă să aibă succes, cu aceeași distribuție și personaje de bază ca la început. Filmul va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime începând de sâmbătă, 23 decembrie.

De-a lungul a numeroase misiuni și în ciuda unor șanse aproape imposibile, Dom Toretto (Vin Diesel) și familia lui și-au păstrat calmul și au înfruntat și depășit orice dușman care li s-a pus în cale. Acum, se confruntă cu cel mai mortal adversar pe care l-au întâlnit vreodată: o amenințare teribilă, apărută din umbrele trecutului, alimentată de dorința de răzbunare sângeroasă și hotărâtă să distrugă această familie și tot ceea ce Dom iubește, pentru totdeauna.

În Fast Five din 2011, Dom și echipa sa l-au eliminat pe Hernan Reyes, abominabilul rege brazilian al drogurilor, și i-au distrus imperiul pe un pod din Rio De Janeiro. Însă ce nu știau ei era că fiul lui Reyes, Dante (Jason Momoa din Aquaman), fusese martorul întâmplării și că acesta și-a petrecut ultimii 12 ani punând la cale un plan pentru a-l face pe Dom să plătească prețul suprem.

Complotul lui Dante va împrăștia familia lui Dom din Los Angeles până în catacombele Romei, din Brazilia până la Londra și din Portugalia până în Antarctica. Se vor construi noi alianțe și vor reapărea vechi inamici. Dar totul se schimbă când Dom află că propriul său fiu de 8 ani (Leo Abelo Perry, Black-ish) este ținta finală a răzbunării lui Dante.

Regizat de Louis Leterrier (Clash of the Titans, The Incredible Hulk), în Fast X revin membrii distribuției originale, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena și Scott Eastwood, împreună cu câștigătoarele premiului Oscar®, Helen Mirren și Charlize Theron.

Filmul cuprinde, de asemenea, o distribuție nouă de excepție, inclusiv pe Brie Larson (Captain Marvel, Room), câștigătoarea premiului Oscar®, în rolul lui Tess, o reprezentantă rebelă a Agenției; Alan Richtson (Reacher, Titans) în rolul lui Aimes, noul șef al Agenției, care nu are aceeași simpatie pentru echipa lui Dom ca și predecesorul său, Mr. Nobody; Daniela Melchior (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Vol. 3) o interpretează pe brazilianca Isabel, pilot de curse de stradă, puternic legată de trecutul lui Dom; iar legendara Rita Moreno, câștigătoare a premiului Oscar®, joacă rolul Abuelitei Toretto, bunica lui Dom și Mia.

Fast X este produs de Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Samantha Vincent și Justin Lin, pe baza unor personaje create de Gary Scott Thompson. Scenariul filmului este scris de Lin și Dan Mazeau, iar producătorii săi executivi sunt Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Amanda Lewis, Chris Morgan și Mark Bomback.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame).

Vizionare placuta