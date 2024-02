Tatăl lui Harry Potter vine în premieră la Comic Con. Actorul Adrian Rawlins vine în București în luna aprilie

În perioada 19-21 aprilie, Comic Con România transformă complexul Romexpo din București în destinația perfectă pentru toți pasionații de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, cosplay și multe alte surprize.

comunicat de presa: Actori din producții celebre și iubite de fanii din România cum ar fi The Witcher, The Twilight Saga, Fate: The Winx Saga, Jupiter’s Legacy sau Outlander vor fi prezenți la cel mai mare eveniment de acest gen din centrul și estul Europei și vor interactiona activ cu fanii.

Începând de astăzi, un nou actor se alătură line-up-ului ediției din 2024. Este vorba despre Adrian Rawlins, nimeni altul decât cel care îl interpretează pe James Potter, tatăl lui Harry Potter în seria de filme cu același nume, care continuă să fascineze generații de fani după mai bine de 20 de ani la apariția primului film, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

Harry Potter și universul creat de J.K Rowling au reușit să aducă magie în viețile a sute de milioane de oameni din generații diferite. Șapte cărți, opt filme, o trilogie prequel (Fantastic Beasts and Where to Find Them), o piesă de teatru (Harry Potter and the Cursed Child) au realizat ceea ce foarte puține francize au reușit în istorie. Doar filmele își mențin în continuare poziția în top 5 cele mai bine clasate serii cinematografice din istorie, cumuland venituri din bilete de 7.7 miliarde de dolari.

În afara rolului crucial din Harry Potter, Adrian Rawlins a reușit să se remarce și într-un alt univers fantastic cu milioane de fani, cel din Star Wars. Actorul l-a interpretat pe medicul Rhasiv în seria dezvoltată de Disney+, Andor, un prequel al acțiunii din Rogue One. Serialului se pregătește de cel de-al doilea sezon, primul fiind foarte bine primit de fani și de critici, ba chiar a obținut și 3 nominalizări la premiile Emmy.

O altă producție de succes din care a făcut parte Adrian este miniseria HBO, Chernobyl, unde l-a interpretat pe Nikolai Fomin, inginerul șef al centralei nucleare. Miniseria a reușit să impresioneze audiența de pretutindeni, obținând 19 nominalizări la premiile Emmy și adjudecându-și 2 trofee la Globurile de Aur, printre care și trofeul pentru Best Miniseries or Television Film.

Printre alte producții cinematografice în care a mai jucat Adrian Rawlins se numără The Woman in Black (unde s-a reunit cu “fiul” sau din Harry Potter, Daniel Radcliffe) și Darkest Hour (unde s-a reîntâlnit cu bunul său prieten din Harry Potter, Gary Oldman).

Adrian Rawlins se alătură MyAnnei Buring (The Witcher, The Twilight Saga), lui Alexander Vlahos (Outlander, Merlin), Andrew Horton (Jupiter's Legacy) şi Jacob Dudman (The Last Kingdom, Fate The Winx Saga).

Biletele sunt disponibile pe www.comic-con.ro.

De-a lungul celor 11 ani, la Comic Con România, au participat numeroși actori cunoscuți de la Hollywood, dintre care îi amintim pe Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder, Harry Potter), Mark Shepard (Supernatural), Clive Standen (Vikings), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things), Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, La Casa de Papel, Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.

