foto: lassedesignen, Shutterstock

Pentru 99% dintre noi, viata are suisuri si coborasuri. Perioadele de entuziasm alterneaza cu cele in care ne simtim lipsit de energie sau de incredere. Acelasi lucru se intampla si in relatii. Unele zile sunt tulburi, altele furtunoase, unele gri, altele insorite. Iar dupa o perioada mai lunga de timp, atunci cand euforia inceputului si indragosteala dispar, poti avea senzatia ca relatia ta de iubire se apropie de sfarsit. Nu te grabi sa tragi concluzii sau sa treci la actiune. Este posibil sa mai ai inca multe de facut in relatia actuala sau sa ai de lucru cu tine.

Daca motivul principal pentru care inchei o relatie este acela ca intalnesti pe altcineva care te face sa te simti ”vie”, asa cum te facea sa te simti si actualul partener odinioara, probabil ca vei ajunge in aceasta situatie din nou in viitor.

Daca ti se pare ca aveti prea multe discutii in contradictoriu, gandeste-te ca in toate cuplurile exista discutii. Diferenta dintre cele care rezista in timp si cele care se destrama este data de felul in care gestioneaza aceste momente de criza. Este nevoie doar sa inveti cum sa faci asta. In mod sigur, poti.

Daca te nemultumeste faptul ca sexul a devenit plictisitor sau previzibil, gandeste-te la faptul ca si in sex, la fel ca si in celelalte interactiuni interumane, este nevoie sa gasim modalitati prin care sa mentinem flacara vie. Este suficient sa deveniti un pic mai creativi si sa nu va lasati coplesiti de rutina.