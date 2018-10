Și dacă se întâmplă să nu ai cuvintele la tine sau să te afli într-o perioadă lipsită de inspirație, îți las mai jos 10 mesaje de dragoste pentru cel sau cea căreia îi spui în fiecare zi "iubirea mea". Alege-l pe cel care exprimă cel mai bine ceea ce simți.

1. M-ai întrebat acum ceva timp cum îmi dau seama că te iubesc. M-am blocat pe moment, recunosc, dar nu pentru că nu aveam un răspuns concret, ci pentru că mi-a fost teamă să nu par prea profundă pentru tine. Știu că te iubesc pentru că și astăzi, după atâția ani de relație, încă mi se face dor de tine imediat cum ies pe ușa casei, deși ne vedem zi de zi. În plus, aștept cu nerăbdare să se încheie programul și să ne revedem. Știu că te iubesc pentru că încă te privesc și te văd cel mai frumos bărbat din lume, încă adorm cu zâmbetul pe buze în timp ce ne ținem de mână și încă mă entuziasmez ca o adolescentă când te văd. Este suficient sau vrei să continui?

2. Să adorm ținându-te de mână este calea mea spre un somn liniștit. Să adorm privindu-te este calea mea spre un vis frumos. Să mă trezesc alături de tine este cel mai bun început de zi. Astăzi vreau să îți mulțumesc pentru că vrei să faci parte din viața mea și pentru că mă accepți așa... în cele mai bune și cele mai proaste momente. Te iubesc!

3. Nu sunt o femeie romantică, nu visez la cine romantice și buchete de trandafiri, sărutări în ploaie și plimbări pe malul mării, nici nu plâng la poveștile de dragoste din filme sau din cărți, dar când vinr vorba de noi doi... mă emoționez și visez ca o adolescentă. Trăiesc astăzi ce nu am crezut să trăiesc vreodată. Ești un minunat, iar lângă tine mă simt femeie!

4. Să fiu eu atunci când sunt cu tine este cel mai plăcut sentiment din lume. Toți cei din jur pot observa efectul pe care îl ai asupra mea. M-am schimbat în bine și pentru asta îți sunt recunoscătoare.

5. Dacă aș putea să-ți dăruiesc o putere, ți-aș oferi abilitatea de a te privi prin ochii mei - doar așa vei înțelege cât ești de special/ă pentru mine.

6. Dacă "A te iubi pe tine" ar fi un job, atunci eu aș fi cel mai dedicat și calificat angajat. Mai mult, aș accepta să lucrez gratuit!

7. De când te-am întâlnit pe tine, plâng mai puțin, râd mai mult și zâmbesc în fiecare zi. Doar pentru că te am pe tine, viața mea este mai frumoasă.

8. Uneori mă surprind aducându-mi aminte prima noastră întâlnire. Am știu încă de atunci că omul din fața mea este un bărbat deosebit și tot de atunci am știut că tu ești cel pe care vreau să îl am aproape în fiecare zi. Nu contează cât de întunecată este ziua mea, când sunt cu tine stau în lumină și realizez că lângă tine fac mereu bine. Inima ta este atât de bună și de iertătoare încât va fi întotdeauna în centrul atenției mele, indiferent ce se va întâmpla în viața mea. Aștept cu nerăbdare ziua de astăzi și multe altele ca ea, ca să te păstrez mereu în inima mea.

9. De fiecare dată când sunt cu tine simt cum bateriile mele emoționale se reîncarcă cu bucurie. Simt fiori în tot corpul atunci când mă atingi, iar prezența ta îmi satisface mintea, în timp ce sufletul tău picură pace în sufletul meu. Te iubesc!... sincer, nebunește, complet și fără nicio reținere, în cel mai minunat mod posibil.

10. Mi-am dat seama, și vreau să știi și tu asta, că nu există persoană care ar putea să te înlocuiască vreodată în viața mea. Felul în care mă privești, faptul că îmi ghicești mereu gândurile, felul în care mă îmbrățișezi atunci când am cea mai mare nevoie și modul în care mă asculți... sunt de neprețuit. M-ai atins mai profund decât credeam că poți. Te iubesc!