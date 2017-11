comunicat de presa

In 10 minute, un copil poate sa isi piarda increderea in sine si in ceilalti, iar consecintele pe termen lung asupra dezvoltarii emotionale si integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unu din patru copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului, in mod repetat. La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in clasamentul celor 42 de tari in care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport[1] al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut ca au agresat alti elevi cel putin de trei ori in luna anterioara, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, fiind de 23%. Cele mai noi date procesate la nivelul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) pentru anul scolar 2014-2015 vorbesc despre 18.783 de cazuri de violenta la nivel national. Acesta este motivul pentru care Organizatia Salvati Copiii Romania lanseaza campania Opriti bullying-ul sau desfiintati recreatiile!, pentru a preveni un fenomen de amploare, pe care institutiile de invatamant nu il identifica, nu il gestioneaza, in conditiile in care statistica spune ca doar 38% dintre scoli beneficiaza de consilier scolar, preponderent in mediul urban.

Pentru semestrul I al anului scolar 2016-2017, datele culese de Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati de la Inspectoratele Scolare Judetene indica un numar de 7.690 de cazuri de violenta in scoli, cele mai multe in Brasov (782 ), Timis (596), Bihor (575), Iasi (561) si Neamt (472). Cifrele oficiale sunt departe de o reprezentare corecta a unei realitati scolare in care zi de zi, toti actorii implicati – elevi, cadre didactice, parinti, vorbesc cu ingrijorare de un nivel in crestere al violentei intre copii.

Organizatia Salvati Copiii trage, astfel, un semnal de alarma si solicita autoritatilor decidente luarea unor masuri urgente, care sa redea elevilor recreatia, fara sa le fie teama ca vor fi agresati si umiliti.

Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a evidentiat consecintele negative ale bullying-ului asupra tuturor copiilor, victime sau agresori: ”Hartuirea, umilirea repetata si intentionata sunt fenomene care isi pun amprenta asupra sanatatii emotionale si sociale a tuturor copiilor, victime sau agresori. Pe termen lung, acesti copii vor dezvolta mecanisme de inadecvare sociala, fie ca vorbim despre comportamente de abuz si putere, in cazul agresorului, fie despre un comportament de izolare sociala, in cazul copilului-victima. Mai mult, nici copiii care sunt martori nu au parte de un mediu scolar sanatos, ei simtindu-se fie complici, fie intimidati si amenintati de comportamentele de bullying ale colegilor lor. Acesti copii vor intelege ca relatiile interumane se construiesc pe o ierarhie a puterii in care abuzul este apanajul celui puternic”.

”Este incontestabil faptul ca orice act de invatare, pe langa instructie, presupune si educatie. Valorile morale pe care le promoveaza societatea, inclusiv prin intermediul scolii, se fundamenteaza concomitent cu dobandirea de cunostinte, formarea de priceperi si deprinderi, contribuind in egala masura la formarea profilului unui tanar capabil sa produca schimbarea mentalitatilor. Asadar nu se pune problema ca dascalii sa ignore, nici macar in recreatie, modul in care scolarii relationeaza. Suntem perfect constienti de consecintele negative ale bullying-ului, fenomen care poate avea consecinte nefaste asupra sanatatii emotionale si sociale a copiilor, de aceea combaterea acestuia este o tinta vizata de intregul proces educational”, a declarat Liviu Pop, Ministrul Educatiei.

“Cred ca bullying-ul in scolile si liceele din Romania a devenit, in ultimii ani, un fenomen prea prezent, prea raspandit. Aproape ca nu exista scoala unde sa nu fi avut loc cel putin un astfel de incident. Si, din pacate, prea putini parinti si profesori sunt atenti la semnalele transmise de copii sau de adolescenti, neidentificand tiparul de agresor sau, dimpotriva, pe cel de victima a bullying-ului. In plus, cei mai multi copii nu vorbesc despre asta, fiindu-le teama, insa va dati seama ce probleme emotionale acumuleaza, cat se simt de singuri, de vulnerabili, de neputinciosi. Este extrem de important, ca parinte, sa fii conectat cu copiii tai, sa-i asculti, sa incerci sa-i intelegi, sa fii atent la schimbarile prin care trec si sa identifici cat mai repede daca sunt victime ale bullying-ului, ca sa poti interveni la timp”, a spus Anca Serea, sustinator al campaniei.

. Atunci cand sunt luate, masurile de combatere a violentei sunt legate de evenimente singulare deosebit de severe. Scolile nu au o abordare comuna in cazurile de bullying.

Ba mai mult, nici Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, nici Statutul elevului – documente de referinta in organizarea activitatilor si conduitei scolare, nu contin precizari specifice in legatura cu fenomenul de bullying.

Printre masurile pe care Salvati Copiii Romania le propune in campania Opriti bullying-ul sau desfiintati recreatiile! se numara:

Cresterea capacitatii de raspuns a scolilor in situatii de bullying intre elevi;

Promovarea unor metode pozitive si eficiente de educare socio-emotionala a copiilor, in spiritul valorilor de toleranta, respect, protectie si curaj;

Promovarea de proceduri si politici clare de interventie specifica in situatie de bullying, in colaborare cu Ministerul Educatiei.

Potrivit studiului national efectuat de Salvati Copiii in anul 2016:

Unu din patru copii era umilit in mod repetat la scoala, in fata colegilor;

Unu din sase copii era batut in mod repetat;

Unu din cinci copii umilea in mod repetat un alt copil la scoala;

In mod repetat, in scoala, trei din zece copii sunt exclusi din grupul de colegi;

73% dintre copii afirmau ca au fost martorii unei situatii de bullying in mediul scolar.

(Bullying-ul in randul copiilor. Studiu sociologic la nivel national, Salvati Copiii, 2016)

Excluderea din grup, izolarea sociala, amenintarea cu violenta fizica si/sau umilirea, violenta fizica si distrugerea bunurilor personale, interdictia de a vorbi/interactiona cu un alt coleg, raspandirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt comportamente specifice de bullying cu care copiii se intalnesc frecvent in mediul scolar.

Astfel, 23% dintre copii au mentionat ca s-a intamplat sa fie amenintati cu excluderea din grup, 31% ca au fost exclusi si 39% ca un alt copil a cerut cuiva sa nu se joace sau sa nu vorbeasca cu ei. 37% dintre copiii participanti la chestionar au marturisit ca s-au raspandit zvonuri umilitoare si denigratoare in spatiul scolii despre ei. Mai mult, 84% dintre copii afirma ca au fost martorii unei situatii in care un copil ameninta un altul, 80% a uneia in care un copil este umilit de alt copil, iar 78% au asistat la situatii repetate in care un copil era imbrancit si lovit usor de catre alti copii.

Despre Organizatia Salvati Copiii

Salvati Copiii este o organizatie neguvernamentala, asociatie de utilitate publica, non-profit, democratica, neafiliata politic sau religios, care militeaza activ pentru protectia drepturilor copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si cu legislatia Romaniei.

Salvati Copiii adopta o pozitie independenta in raport cu actiunile si masurile institutiilor, recunoscand ca implementarea legislatiei si a politicilor publice in materia drepturilor copiilor nu poate ignora stransa colaborare dintre autoritati, familie, copii si societatea in care fiecare actor implicat isi accepta responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic si viabil.

In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora. In cei 27 de ani de activitate, peste 1.500.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.